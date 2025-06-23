Вильфанд предупредил о сильных дождях с градом в регионах Урала и Сибири

В ближайшие дни в регионах Урала и Сибири ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметные дожди будут в ближайшее время на Урале: в Челябинской области прогнозируется сильный грозовой дождь, на юге Свердловской области тоже сильный дождь. И пятнистые дожди, фрагментарные, прогнозируются в Тюменской области», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация ожидается на юге Западной Сибири. По его словам, такая погодная обстановка связана с атмосферной неустойчивостью.

19 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и европейской части России установилась прохладная погода, которая связана с холодным циклоном. До конца июня температура воздуха будет ниже климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, как долго в Сочи продолжится дождливая погода.