Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО министерства обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Данной информацией градоначальник поделился в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево приостановили прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов».