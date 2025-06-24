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Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к Москве
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО министерства обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Данной информацией градоначальник поделился в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево приостановили прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов».

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