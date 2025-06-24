Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО министерства обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Данной информацией градоначальник поделился в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево приостановили прием и отправку рейсов.
Ранее сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов».