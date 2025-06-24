В России растет спрос на специалистов в сферах маркетинга и PR

В России вырос спрос на специалистов в сферах маркетинга и PR

Аналитики брендингового агентства Giraffe и ведущей рекрутинговой компании hh.ru посчитали, в каких регионах России в середине 2025 года наблюдается серьезный рост вакансий в маркетинге и PR, а в каких фиксируется спад. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На рынке сложилась пятерка регионов — лидеров по нехватке кадров в течение года. Так, например, с января московские компании искали специалистов в сфере маркетинга, коммуникаций и ивента 21,7 тысячи раз. В северной столице России Санкт-Петербурге эта цифра достигла 6 тысяч вакансий. При этом в Москве специалистам в среднем предлагают 106,5 тысячи рублей в качестве заработной платы, в Санкт-Петербурге — 94,8 тысячи.

В пятерку популярных регионов для работы в данной сфере также вошли Краснодарский край (1,7 тысячи вакансий), Свердловская область (1,5 тысячи вакансий) и Татарстан (1,4 тысячи вакансий). При этом предлагаемая зарплатная вилка находится на уровне 79 тысяч рублей во всех перечисленных регионах.

Аналитики отмечают, что в Москве спрос на данных специалистов сократился на 4%.

«При этом сразу в 24 регионах страны, наоборот, есть прирост числа вакансий, и сильнее всего это видно на примере Ленинградской области (+69% год к году), в Мурманской области (+40%), в Ингушетии (+38%), в Псковской области (+37%) и Костромской области (+36%)», — говорит Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Если продолжать тему спроса, то наиболее сильно выросли по востребованности пиарщики: более 9 тысяч новых вакансий, что на 29% больше, чем в 2024 году. Тем не менее, даже несмотря на некоторое охлаждение спроса, медианная предлагаемая зарплата продолжает расти: с 84 тысяч до 97,5 тысячи рублей (+16% за год).

В компании Giraffe отмечают, что наибольший прирост спроса в маркетинге именно в регионах может говорить о скором развитии маркетинговой составляющей в региональном бизнесе.

При этом рекрутеры фиксируют некое замедление спроса в последние месяцы, называя основной причиной этого дороговизну развития бизнеса в настоящее время.

«Запуск новых и поддержка текущих проектов, развитие собственных продуктов и прочее, чем занимаются специалисты по маркетингу, — все это требует постоянных финансовых вложений. Сейчас не все компании могут позволить себе это, поэтому наем замедляется, поддерживаются ключевые маркетинговые активности, а кадры нанимаются более взвешенно», — продолжает Игнатова.

Аналитики отмечают, что гиперспрос действительно прошел, но это касается не только маркетинга, а всех сфер. Теперь основное настроение работодателей — более спокойный и обдуманный наем. При этом свежий опрос hh.ru, проведенный среди более 900 компаний-работодателей, показывает, что планы по найму по второму кварталу 2025 года возросли к уровню 2024 года. Что говорит о хорошей адаптивности российского бизнеса к любым переменам.

Ранее юрист рассказала, как устроиться на работу в 14 лет.