В Петербурге осудили участников хакерской группировки REvil

В Петербурге суд вынес приговор хакерам из группировки REvil. Об этом сообщает ТАСС.

Восьмерых участников задержали и арестовали в 2022 году после обращения властей США. По их данным, члены группировки якобы передавали России данные о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний. После начала СВО американские ведомства потеряли интерес к этому делу.

Однако помимо этого участников обвиняли в неправомерном обороте средств платежей и создании и использовании вредоносных программ. Суд признал Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского и Дмитрия Коротаева виновными, каждый из них лишился свободы на пять лет. Также у некоторых из них конфисковали имущество.

В прошлом году под суд пошли еще четыре участника группировки. Их приговорили к срокам от 4,5 до шести лет лишения свободы, апелляция оспорить решение не помогла.

Ранее хакеры атаковали сайты правительства Нидерландов перед саммитом НАТО.