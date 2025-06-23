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Хакеры атаковали сайты правительства Нидерландов перед саммитом НАТО

Пророссийские хакеры взломали правительственные сайты Нидерландов
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Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Пророссийские хакеры взломали правительственные сайты Нидерландов в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщает De Telegraaf.

Действия хакеров затруднили доступ к веб-страницам с документами советов и штатов провинций Южная Голландия и Оверэйссел, а также таких муниципалитетов, как Гаага, Ден Бош и Делфт. Ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName05716, которая действовала через свой Telegram-канал.

Компания NotuBiz, предоставляющая услуги муниципалитетам, сообщила о большом объеме сетевого трафика, направленного на ее системы. Представитель компании сказал, что брандмауэр компании «выполняет свою работу должным образом, блокируя трафик и ставя пользователей в очередь». Однако это приводит к очень длительной загрузке страниц посетителями. NotuBiz при этом официально не подтвердил, что сбой в работе вызван DDoS-атакой.

19 июня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов заявил, что в 2024 году на российские объекты критической инфраструктуры было зафиксировано более 208 тысяч кибератак. Выступая на I Международной конференции государств — членов ОДКБ по кибербезопасности, он подчеркнул, что речь идет об особо опасных атаках, направленных на подрыв ключевых систем.

Ранее хакеры попытались взломать систему московского вуза перед началом приемной кампании.

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