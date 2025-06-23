Врачи не спасли трехлетнего ребенка, упавшего с балкона девятого этажа

В Казахстане ребенка не спасли после падения с девятого этажа. Об этом сообщает Nur.kz.
Инцидент произошел в Алма-Ате. По данным издания, трехлетний ребенок гулял на балконе, но в какой-то момент выпал.
На место оперативно прибыли медики, но их действия пострадавшему не помогли. Где в этот момент находились родители, не уточняется.
На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах, специалисты начали расследование.
«Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.
До этого в Новосибирской области четырехлетний ребенок выжил после выпадения из окна пятого этажа. В этот день мать пострадавшего была дома, но вышла в другую комнату.
Ребенок тем временем забрался на подоконник и случайно упал. Девочка получила травмы различной степени тяжести. Семью проверяют следователи.
Ранее в Татарстане мужчина выжил, выпав из окна дома и приземлившись на газопровод.