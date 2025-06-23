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Врачи не спасли трехлетнего ребенка, упавшего с балкона девятого этажа

В Казахстане трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане ребенка не спасли после падения с девятого этажа. Об этом сообщает Nur.kz.

Инцидент произошел в Алма-Ате. По данным издания, трехлетний ребенок гулял на балконе, но в какой-то момент выпал.

На место оперативно прибыли медики, но их действия пострадавшему не помогли. Где в этот момент находились родители, не уточняется.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах, специалисты начали расследование.

«Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирской области четырехлетний ребенок выжил после выпадения из окна пятого этажа. В этот день мать пострадавшего была дома, но вышла в другую комнату.

Ребенок тем временем забрался на подоконник и случайно упал. Девочка получила травмы различной степени тяжести. Семью проверяют следователи.

Ранее в Татарстане мужчина выжил, выпав из окна дома и приземлившись на газопровод.

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