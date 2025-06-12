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Годовалый ребенок проломил череп, упав с лестницы на даче

В Ленобласти годовалый ребенок получил перелом черепа, упав на даче
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FotograFFF/Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчика с проломленным черепом в больницу привез отец. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в СНТ «Восход», годовалый мальчик спал в комнате на втором этаже дачного дома. Проснувшись, ребенок выбрался из кроватки, дошел до лестницы и упал на первый этаж.

Пострадавшего доставил в больницу отец, У мальчика диагностированы сотрясение мозга и перелом свода черепа. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются, известно, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

До этого в Петербурге ученица четвертого класса пострадала во время игры на детской площадке. Девочка зацепилась волосами за часть конструкции и ударилась головой. Медики госпитализировали ребенка в реанимацию в тяжелом состоянии, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее в Саратове трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком.

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