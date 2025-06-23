На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина решил искупаться в центре Петербурга и попал в больницу

В центре Петербурга из реки выловили пьяного мужчину, решившего искупаться
close
Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

В центре Петербурга пьяный мужчина решил искупаться и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Пряжки и Дровяного переулка, неподалеку от Банного моста. Из воды достали 50-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, — предположительно, он решил искупаться.

В результате его госпитализировали с переохлаждением. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и личность «купальщика».

До этого в Петербурге подросток попал в реанимацию после заплыва на надувном матрасе. У него диагностировали переохлаждение, врачи оценили состояние несовершеннолетнего как средне тяжелое.

Ранее мужчина сорвался с парапета в Петербурге и упал в Неву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами