Пьяный мужчина решил искупаться в центре Петербурга и попал в больницу

В центре Петербурга из реки выловили пьяного мужчину, решившего искупаться

В центре Петербурга пьяный мужчина решил искупаться и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Пряжки и Дровяного переулка, неподалеку от Банного моста. Из воды достали 50-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, — предположительно, он решил искупаться.

В результате его госпитализировали с переохлаждением. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и личность «купальщика».

До этого в Петербурге подросток попал в реанимацию после заплыва на надувном матрасе. У него диагностировали переохлаждение, врачи оценили состояние несовершеннолетнего как средне тяжелое.

Ранее мужчина сорвался с парапета в Петербурге и упал в Неву.