Мужчина сорвался с парапета в Петербурге и упал в Неву

78.ru: в Петербурге мужчина сорвался с парапета и упал в Неву

В Петербурге мужчина решил пройти по парапету, сорвался и упал в реку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня на Биржевой площади. Молодой человек решил проверить возможности своего вестибулярного аппарата и отправился в опасную прогулку по узкому парапету. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался в Неву.

Свидетели происшествия сразу же бросились на помощь. Очевидцы помогли пострадавшему выбраться на берег и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Омске самокатчик упал с моста в реку с огромной высоты. После этого он самостоятельно подплыл к берегу и выбрался на сушу.

Ранее в Татарстане коляска с младенцем скатилась в реку, ребенка спасли прохожие.