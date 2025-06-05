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Мужчина сорвался с парапета в Петербурге и упал в Неву

78.ru: в Петербурге мужчина сорвался с парапета и упал в Неву
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге мужчина решил пройти по парапету, сорвался и упал в реку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня на Биржевой площади. Молодой человек решил проверить возможности своего вестибулярного аппарата и отправился в опасную прогулку по узкому парапету. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался в Неву.

Свидетели происшествия сразу же бросились на помощь. Очевидцы помогли пострадавшему выбраться на берег и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Омске самокатчик упал с моста в реку с огромной высоты. После этого он самостоятельно подплыл к берегу и выбрался на сушу.

Ранее в Татарстане коляска с младенцем скатилась в реку, ребенка спасли прохожие.

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