В Улан-Удэ девушка перевела аферистам личные накопления и деньги, вырученные с продажи украшений бабушки. Об этом сообщает УМВД Бурятии.

Дeвyшкe пoзвoнили в мecceнджepe co cкpытoгo нoмepa. Ha фoтo пpoфиля cтyдeнткa yвидeлa знaкoмoe лицo из кoллeджa, в кoтopoм yчитcя. Heизвecтнaя cooбщилa, чтo c нeй cвяжeтcя «кypaтop cлyжбы бeзoпacнocти».

Следующий звонивший запросил данные бывших и действующих студентах, в числе которых была и она. Неизвестный сообщил, что в ходе проведенного расследования установлено, что от ее имени была осуществлена попытка перевода денежных средств иноагенту.

«Звонившая спрашивала информацию о имеющихся банковских картах и вкладах. Девушка рассказала об имеющемся вкладе. Мошенница сказала, что вклад необходимо закрыть и перевести денежные средства на якобы безопасный счет», — сообщили в МВД.

Получив более ста тысяч рублей, мошенники запугали потерпевшую обыском в доме ее бабушки, где проживала студентка. Девушка собрала все драгоценности и сдала в ломбард за 166 тысяч рублей, а на следующий день перевела аферистам еще 200 тысяч рублей накоплений. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 408 тысяч рублей.

Ранее в Ачинске восьмиклассник отдал мошенникам 3 млн рублей, «спасая» родителей от ареста.