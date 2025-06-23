В Светлогорске женщина заявила на мужа-абьюзера после очередного избиения

Под Калининградом женщина пострадала от побоев со стороны сожителя

В Светлогорске женщина в очередной раз пострадала от рук агрессивного сожителя. Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

В полиции о случившемся узнали после звонка из больницы, куда бригада скорой доставила 49-летнюю местную жительницу с телесными повреждениями. Женщина получила травмы, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести, но отказалась от госпитализации и покинула медицинское учреждение. Тем не менее правоохранители начали проверку по факту инцидента и установили личность горожанки и адрес ее проживания.

«Выяснилось, что телесные повреждения ей нанес сожитель. У потерпевшей неоднократно происходили конфликты с мужчиной, однако из-за страха она не обращалась в полицию», — уточнили в ведомстве.

К настоящему времени домашнего тирана уже задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, в суд направлены еще три уголовных дела в отношении подозреваемого.

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