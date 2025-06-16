В Елабуге свекровь облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

В Елабуге будут судить местную жительницу, которая облила невестку кипятком во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, 71-летняя пенсионерка поссорилась на кухне с женой сына. В ходе конфликта обвиняемая вылила на невестку кипяток, а затем схватила крышку от кастрюли и ударила девушку по голове.

Потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью. В отношении свекрови было возбуждено уголовное дело, она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы расследования переданы в суд, фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге сыновья избили 72-летнюю мать до реанимации.