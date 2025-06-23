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Священнослужитель похитил школьницу с урока Корана в мечети

В Азербайджане ахунд похитил школьницу с урока Корана
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Depositphotos

В Азербайджане 16-летняя девушка пришла на урок Корана, но не вернулась домой. Об этом сообщает Oxu.Az.

По данным издания, школьница находилась в мечети, на уроке Корана. Однако в какой-то момент ее похитил местный ахунд. После произошедшего родители обратились в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Как рассказал отец школьницы, за четыре-пять месяцев до инцидента к ним домой приходила женщина и рассказала, что ахунд испытывает к их несовершеннолетней дочери чувства. При этом мужчина якобы хотел прислать сватов. В семье обсудили ситуацию.

Спустя некоторое время к ним пришел сам ахунд и извинился за произошедшее. Отец предположил, что инцидент улажен.

Известно, что подозреваемый является фигурантом другого дела – о похищении денег, собранных в мечети. Он якобы забрал 20 000 манатов (почти 919 тысяч рублей).

Ранее россиянка из ревности похитила сына своей знакомой и оказалась за решеткой.

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