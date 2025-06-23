Россиянка из ревности похитила сына своей знакомой и оказалась за решеткой

Жительница Каменска-Уральского из ревности похитила сына соперницы и потеряла свободу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Уголовное дело в отношении местной жительницы возбудили после того, как она пришла домой к своей знакомой, которая с некоторых пор оказывала знаки внимания ее сожителю. Женщина решила поговорить с соперницей, но дверь квартиры открыл ее маленький сын. Тогда гостья разбросала посуду и вывела ребенка на улицу. Прогулка продолжалась, пока их не остановили полицейские.

Похитительница признала вину и раскаялась в содеянном. Она заявила, что не собиралась причинять вред ребенку, а лишь хотела прояснить отношения с его матерью. Суд признал женщину виновной в незаконном проникновении в жилище и похищении несовершеннолетнего. Наказанием для осужденной стало лишение свободы на срок шесть лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлениями, в пользу матери несовершеннолетнего ребенка взыскана сумма в размере 100 тысяч рублей, а в пользу мальчика – 280 тысяч рублей. Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения», — говорится в сообщении.

Ранее на Алтае пьяный мужчина пытался похитить девочку, предлагая ей золотую цепочку.