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Студент, проходивший практику на российском руднике, не выжил после обрушения породы

В Хабаровском крае студент-практикант не выжил после обрушения породы на руднике
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Telegram-канал Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае 23-летний студент, проходивший практику на руднике, пострадал из-за обрушения породы и не выжил. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 23 июня на руднике «Молодежный» в Солнечном районе. Студент, проходивший производственную практику в АО «Оловянная рудная компания», получил травмы при обрушении породы. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти его.

Прокурор Солнечного района Павел Иванов лично выехал на место происшествия. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятии и требований безопасности при организации производственной практики. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

До этого в Свердловской области госпитализировали шахтеров после обрушения стен в шахте. ЧП произошло из-за горного удара.

Ранее прокуратура Якутии организовала проверку после обрушения на руднике.

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