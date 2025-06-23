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В РФ ужесточат требования в экзаменах для мигрантов

Рособрнадзор ужесточит требования в экзаменах для мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

В Рособрнадзоре готовятся изменить требования к выполнению заданий в экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, который сдают приезжие, претендующие на право работать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в экзамене, который сдают для получения разрешения на работу или патента, увеличено количество заданий на аудирование: с двух до четырех. Также комиссия по определению контрольных измерительных материалов установила обязательные баллы, которые экзаменующиеся должны будут набрать за этот раздел.

«Установлены обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России», — подчеркнул собеседник агентства в ведомстве.

Ранее стало известно, что только 7% детей мигрантов прошли тест по русскому для зачисления в школы РФ.

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