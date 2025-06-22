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Британец попытался заключить во Франции брак с девятилетней девочкой с Украины

В парижском Диснейленде задержали мужчину, пытавшегося вступить в брак с ребенком
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Global Look Press

Во Франции арестовали мужчину, который пытался вступить в брак с девятилетней девочкой с Украины. Об этом пишет Daily Mail.

В субботу, 21 июня, сотрудники парижского Диснейленда вызвали правоохранителей, когда увидели, что на частное мероприятие, которое должно было состояться на рассвете, пришли ребенок со своей семье и примерно 100 гостями. Организатором торжества оказался 22-летний «жених» — гражданин Британии, там же присутствовала мать «невесты» — 41-летняя украинка. Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину и женщину.

«Мы все думали, что попадем на свадьбу... Все были ошеломлены, никто этого не ожидал. Диснейленд справился очень хорошо. Они отменили все, как только поняли, что невеста — ребенок. Мы были шокированы, увидев это», — признался источник, который был приглашен на свадьбу в качестве гостя.

В прокуратуре считают, что субботняя свадьба являлась постановочной. Жених пытался объяснить полицейским, что он директор продюсерской компании и что они снимают видео. Как сообщается, девятилетняя девочка не подвергалась какому-либо насилию. Тем не менее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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