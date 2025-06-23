В Дагестане женщина согласилась стать третьей женой и заразилась ВИЧ

Житель Дагестана заразил ВИЧ-инфекцией женщину, которая согласилась стать его третьей женой. Об этом сообщает «Тут Дагестан | Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент».

Как рассказал врач местной больницы, на приеме пациентка стала жаловаться на слабость и налет на языке.

Спустя некоторое время ее супругу понадобилась операция, но перед хирургическим вмешательством он прошел исследования, в результате которых у него обнаружили ВИЧ. Впоследствии такой же диагноз поставили обращавшейся к врачу ранее супруге.

Сам мужчина заявил, что не знает, как мог заразиться заболеванием, и не был в курсе этого.

При этом жительница Дагестана знала, что у мужа есть еще две жены. Позже она обратилась к медику и поинтересовалась, как предупредить их о риске заражения.

Медик напомнил, что прежде, чем связывать жизнь с партнером, важно узнать точно, есть ли у него заболевания, передающиеся половым путем.

Ранее врач объяснила, реально ли заразиться чем-то серьезным в общественном туалете.