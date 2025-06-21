Врач объяснила, реально ли заразиться чем-то серьезным в общественном туалете

Многие люди пренебрегают общественными туалетами, поскольку опасаются «заразы». К тому же, есть люди, которые, пользуясь ими, сами марают весь туалет, в том числе из-за страха прикасаться ко всему. Насколько реальны страхи подхватить что-то опасное, «Газете.Ru» рассказала Юлия Баранова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗД многопрофильной клиники «ГУТА КЛИНИК».

По словам врача, если говорить в целом, то инфекции вполне могут обнаружиться на ободках унитазов, под ободками, на поверхности чаши, бачка и кнопки смыва. Но можно ли ими действительно заразиться?

«Итак, начнем сразу с самого страшного — ВИЧ, гепатит В и С, сифилис (подарок от американских индейцев: завез еще Колумб, а мучаемся до сих пор), а также старые добрые хламидиоз и гонорея. Но заражение ВИЧ, гепатитом и сифилисом возможно только при повреждении кожи или слизистых, т.е. через кровь. Если у вас нет повреждений кожи и слизистых, то можете не волноваться», — объяснила она.

Но если волнуетесь, то имейте в виду — инкубационный период для половых инфекций такого рода составляет 21 день, поэтому важно сдать анализы ИПП-4 по истечении этого срока.

«Если же в ваш организм как-то попала чья-то кровь, но вы при этом не Дракула и не графиня Батори, то учитывайте, что инкубационный период может составлять от 3 до 6 месяцев; т.е. рекомендуется сдавать кровь на анализы через 3 месяца после возможного контакта», — добавила врач.

Но ВИЧ, гепатит и сифилис — это еще не все. Есть еще и грибковые инфекции.

«Например, кандидоз, который действительно можно подхватить в общественных местах, включая и туалеты. Инфекция может проявляться зудом, покраснением и жжением. Рекомендуется обращаться к дерматологу, гинекологу или урологу. Никакого самолечения! Само тоже не пройдет, визит к врачу обязателен для профилактики осложнений, и чтобы вы сами перестали распространять грибок», — заявила она.

Она также дала общие рекомендации по профилактике.

Соблюдать личную гигиену: мыть руки до и после туалета, использовать антисептики и одноразовые полотенца, хлоргексидин для обработки сомнительных поверхностей.

При возникновении симптомов — немедленно обращаться к врачу; не заниматься самолечением, т.к. адекватная оценка состояния и назначения лечения проводятся доктором на основе данных диагностики (анализов).

«Профилактика во время путешествий: делать необходимые прививки перед поездкой, особенно в экзотические страны Африки и Азии, т.к. там не только грибок и сифилис можно добыть; использовать проверенную воду и избегать общественных туалетов, где это возможно (особенно в Индии); иммуностимуляция от солнечного света может улучшать общее состояние здоровья (загорайте, но про СПФ не забывайте)», — заявила врач.

Для половых инфекций не существует вакцин, поэтому соблюдение личной гигиены и осторожности в сексуальной сфере — ключевые меры профилактики. Риск передачи половых инфекций в общественных туалетах минимален, если нет контакта с зараженными поверхностями и повреждений кожи. Случаи обращения по поводу инфекций были, но чаще всего не подтверждались, резюмировала она.

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