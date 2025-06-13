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Российские врачи спасли пациента, который выпил чистящее средство и не мог есть

В Омске мужчина сжег пищевод чистящим средством и перестал есть
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Shutterstock

Омич сжег пищевод чистящим средством и потерял способность есть, но был спасен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Омской области.

По словам Дмитрия Маркелова, случай произошел еще осенью 2023 года. Тогда молодой человек, глотнувший средство для чистки плит, поступил в БСМП-1 с тяжелым химическим ожогом пищевода. Ему оказали экстренную помощь, но от дальнейшего лечения пациент отказался. Однако мужчина столкнулся с непредвиденными последствиями. Из-за полученного ожога у него развилась тяжелая непроходимость пищевода, он не мог есть и сильно похудел, а затем все же обратился за помощью. В Городской больнице №1 у него диагностировали протяженный рубцовый стеноз пищевода.

«Команда торакальных хирургов начала с серии процедур бужирования — это когда суженный участок аккуратно расширяют специальными инструментами под анестезией. Но со временем стало ясно, что без серьезной операции не обойтись. Пациенту пришлось провести полное удаление пищевода с последующей пластикой: из участка желудка хирурги сформировали новый «пищевод», восстановив связь между глоткой и желудочно-кишечным трактом», — пояснил Маркелов.

После операции пациента отправили на реабилитацию. Он полностью восстановился и снова начал питаться привычным образом.

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