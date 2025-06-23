Московская школьница решила сделать родителям сюрприз и упала животом на нож

В Москве девушка-подросток упала животом на нож, пытаясь сделать родителям сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Инцидент произошел в районе Измайлово в темное время суток, когда одиннадцатиклассница решила втайне от родителей приготовить им сюрприз, разрезав арбуз. Однако нож соскользнул, и девушка упала на него животом.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с открытой раной брюшной стенки. Врачи провели ей операцию, сейчас школьница находится под наблюдением. Угрозы ее жизни нет.

До этого в Петербурге 53-летняя женщина упала грудью на перфоратор, и зубило пробило ей грудь, травмировав легкое. Прибывшие на место сотрудники компетентных органов стали проверять различные версии случившегося, включая криминальную, однако в результате пришли к выводу, что это был несчастный случай.

Ранее трехлетний ребенок получил жуткую травму, упав со стула на нож.