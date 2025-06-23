Житель Энгельса запер девочек в своей квартире и стал приставать

В Энгельсе мужчину осудили за приставания к двум девочкам

В Саратовской области суд вынес приговор 63-летнему мужчине за надругательство над двумя девочками. Об этом сообщает суд региона.

Инцидент произошел в Энгельсе. В квартире местного жителя оказались две знакомые ему школьницы в возрасте 11 и 13 лет. Отмечается, что о возрасте детей он знал.

Мужчина запер дверь и стал приставать к гостьям. При этом девочки пытались вырваться, но в такие моменты фигурант применял к ним физическую силу. Спустя некоторое время мужчина вышел из комнаты, и школьницы убежали через окно, так как квартира находилась на первом этаже.

«В результате указанных действий у одной несовершеннолетней развилось психическое расстройство в виде невротического депрессивного состояния», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин надругался над маленькой дочерью и ее подругой и получил 18 лет колонии.