Россиянин надругался над маленькой дочерью и ее подругой и получил 18 лет колонии

В Брянске рецидивист получил 18 лет колонии за изнасилование дочери и ее подруги

В Брянске местного жителя признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Суд установил, что в июне 2023 года мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за педофилию, надругался над малолетней подругой дочери в своей квартире в Фокинском районе города. В декабре 2024 года он изнасиловал свою маленькую дочь. Мужчину судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 летнего возраста».

«С учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 15 лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее свердловчанина отправили в колонию на 12 лет за надругательство над ребенком.