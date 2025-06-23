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Россиянин надругался над маленькой дочерью и ее подругой и получил 18 лет колонии

В Брянске рецидивист получил 18 лет колонии за изнасилование дочери и ее подруги
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Shutterstock

В Брянске местного жителя признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Суд установил, что в июне 2023 года мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за педофилию, надругался над малолетней подругой дочери в своей квартире в Фокинском районе города. В декабре 2024 года он изнасиловал свою маленькую дочь. Мужчину судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 летнего возраста».

«С учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 15 лет», — рассказали в ведомстве.

Ранее свердловчанина отправили в колонию на 12 лет за надругательство над ребенком.

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