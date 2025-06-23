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Жители российского города пожаловались на 15-летнюю лужу

Жители Петербурга пожаловались на 15-летнюю огромную лужу

В Санкт-Петербурге местные жители выразили обеспокоенность существованием огромной лужи у детского отделения Противотуберкулезного диспансера №15, которая не пересыхает многие годы. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Жители Красносельского района утверждают, что проблеме уже не менее 15 лет. Они отмечают, что, для того чтобы подойти к медицинскому учреждению, почти всегда нужно надевать резиновую обувь.

В администрации района в беседе с журналистами рассказали, что разрабатывают проект благоустройства территории — но изменения, по их утверждению, произойдут не ранее 2026 года.

«По полученной информации от местной администрации, выполнение работ по данному адресу с учетом имеющихся проблем возможно только на основании разработанного проекта благоустройства. В настоящее время проект благоустройства территории разрабатывается и предусматривает уширение проезда под парковку, а также ремонт асфальтобетонного покрытия проезда», — рассказал собеседник из администрации.

Жители района в соцсетях шутят, предлагая праздновать день рождения лужи, а также выдавать посетителям диспансера не бахилы, а резиновые сапоги.

Ранее в подмосковных Химках жители привлекли внимание коммунальщиков, поздравив яму с юбилеем.

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