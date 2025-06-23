В Херсонской области ребенок пострадал из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Днепряны Новокаховского округа Херсонской области, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Сегодня в 14:45 мск в Днепрянах в результате обстрела пострадал ребенок 2019 года рождения», — сказал Василенко.

По его словам, пострадавший был доставлен в Каховскую центральную горбольницу с осколочным ранением грудной клетки.

19 июня губернатор Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные занимаются поджогами посевов на левобережной части Херсонской области. По его словам, «от злобного бессилия» противник поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Вражеские беспилотники мешают тушить эти возгорания, отметил Сальдо. Он добавил, что подобные атаки наносятся с целью посеять страх и разрушить труд аграриев.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в области действует военное положение.

Ранее Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе.