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Пропавшая без вести туристка четыре дня дрейфовала в открытом море на лодке в Испании

Британская туристка нашлась после четырехдневного исчезновения в открытом море
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Art_Volkusha/Shutterstock/FOTODOM

Туристка из Великобритании вышла в открытое море и четыре дня дрейфовала в районе Балеарских островов. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед исчезновением Мэри Гэвин, 39-летняя британка, прожила на Балеарских островах около двух месяцев. Утром во вторник, 17 июня, она взяла напрокат в порту на острове Форментера моторную лодку и должна была вернуть ее вечером среды. Когда женщина не вернулась, полиция и береговая охрана начали масштабную поисковую операцию с участием вертолетов и водолазов.

Спустя четыре дня поисков Мэри нашли в открытом море. Туристку обнаружил паром, следовавший по маршруту Ибица – Валенсия. Женщину сразу доставили в больницу Валенсии для обследования. Лодку, на которой она дрейфовала, отбуксировали на Ибицу. Как женщина оказалась так далеко в море, а также подробности о ее состоянии пока неизвестны.

Ранее туристку из России унесло отбойным течением в открытое море на Пхукете.

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