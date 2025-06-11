Туристку из России унесло отбойным течением в открытое море на Пхукете

Туристка из России попала в реанимацию, попав в отбойное течение на Пхукете

Туристка из России оказалась в реанимации после купания в Таиланде. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Несчастный случай произошел на пляже Банг-Тао с россиянкой, которая попала в отбойное течение. Женщина стала сопротивляться и быстро грести, но в какой-то момент силы оставили ее, и пострадавшую вынесло в открытое море.

Спасателям удалось достать женщину из воды, но к тому моменту она уже не дышала. Ее реанимировали и доставили в местную больницу. Сейчас состояние туристки оценивается как критическое, врачи борются за ее жизнь.

Известно, что за последние несколько дней на пляжах Пхукета случилось еще два подобных инцидента, в результате утонула женщина из Албании и мужчина.

Ранее на Сахалине озверевшая чайка трижды напала на туристку и рассекла ей затылок.