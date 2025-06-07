Кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников

В Кемеровской области пенсионер пропал на сутки и отдал мошенникам более 1,4 млн

В Белово пенсионер стал жертвой мошенников, лишился более миллиона рублей и пропал на сутки. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что его 66-летний отец уехал из дома на авто и не вернулся. Пожилого мужчину искали почти сутки, на следующий день он самостоятельно вернулся домой и рассказал о произошедшем.

Выяснилось, что накануне пожилому горожанину позвонил неизвестный, который сообщил о необходимости заменить домофон в подъезде. По указанию звонившего пенсионер сообщил СМС-код, пришедший на его телефон. Вскоре беловчанину поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который убедил мужчину в том, что его аккаунт на госуслугах взломан и злоумышленники пытаются похитить деньги.

«Он взял личные накопления в размере более 1,4 млн рублей и поехал в Белово. В течение суток мужчина не отвечал на звонки родственников и искал банкомат, с помощью которого впоследствии перечислил деньги на якобы безопасный счет», — сообщили в МВД.

Потерпевший понял, что его обманули только после беседы с полицейскими. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионер потерял деньги, поверив в обман о донорстве спермы для «красавицы из Гонконга».