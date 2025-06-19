«Один час – минус конечность»: в Москве ищут студентку, попавшую в рабство к мошенникам

В Москве 21-летняя студентка попала в рабство к мошенникам, которые угрожают ее родителям и вымогают деньги. Об этом со ссылкой на отца девушки сообщает РЕН ТВ.

Девушка из Нижегородской области, которая обучалась на филологическом факультете, пропала 9 июня. Через несколько дней ее отцу начали поступать угрозы от похитителей, требующих 2 млн рублей. В случае отказа злоумышленники обещали физически устранить девушку, отрезать ей конечности или продать в рабство.

«Один час – минус конечность», — написали злоумышленники в одном из сообщений.

Полиция установила, что в день исчезновения девушка улетела в Москву — ее последний раз видели в аэропорту Шереметьево. Отец считает, что дочь стала жертвой мошеннической схемы, так как перед исчезновением она активно брала займы у родственников и в микрофинансовых организациях.

Преступники отправили видео, на котором студентка с синяками и ссадинами на лице просит выполнить инструкции похитителей. К поискам пропавшей подключены правоохранительные органы и волонтеры.

Ранее кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников.