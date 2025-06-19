На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Один час – минус конечность»: в Москве ищут студентку, попавшую в рабство к мошенникам

РЕН ТВ: в Москве ищут студентку, попавшую в рабство к аферистам-вымогателям
close
Shutterstock

В Москве 21-летняя студентка попала в рабство к мошенникам, которые угрожают ее родителям и вымогают деньги. Об этом со ссылкой на отца девушки сообщает РЕН ТВ.

Девушка из Нижегородской области, которая обучалась на филологическом факультете, пропала 9 июня. Через несколько дней ее отцу начали поступать угрозы от похитителей, требующих 2 млн рублей. В случае отказа злоумышленники обещали физически устранить девушку, отрезать ей конечности или продать в рабство.

«Один час – минус конечность», — написали злоумышленники в одном из сообщений.

Полиция установила, что в день исчезновения девушка улетела в Москву — ее последний раз видели в аэропорту Шереметьево. Отец считает, что дочь стала жертвой мошеннической схемы, так как перед исчезновением она активно брала займы у родственников и в микрофинансовых организациях.

Преступники отправили видео, на котором студентка с синяками и ссадинами на лице просит выполнить инструкции похитителей. К поискам пропавшей подключены правоохранительные органы и волонтеры.

Ранее кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами