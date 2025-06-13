Ижевчанин обокрал магазин и угрожал уколоть охранников шприцем

В Ижевске мужчину задержали за нападение на охранника магазина со шприцем

В Удмуртии мужчина стал фигурантом уголовного дела после инцидента с необычным нападением на охранников магазина. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ижевске. По версии следствия, подозреваемый пришел в гипермаркет, где в рюкзак и в карманы одежды положил товары и попытался выйти из магазина, не заплатив.

На выходе его остановили охранники, которые попросили вернуться и заплатить за товар.

«Игнорируя их просьбу, подозреваемый достал из рюкзака шприц и замахнулся им в сторону охранников, выкрикнув, что является носителем тяжелого заболевания, а затем скрылся», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали мужчину, им оказался 32-летний местный житель. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности, статья не уточняется.

Подозреваемого отправили под стражу. В рамках закона за подобное нарушение предусмотрен срок до десяти лет лишения свободы.

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