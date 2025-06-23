У россиянки с жалобами на проблемы с дыханием нашли в носу гриб

В Подмосковье врачи вытащили из носа женщины выросший там гриб

Врачи Щелковской больницы в Московской области удалили гриб из носа 53-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на затрудненное дыхание. По ее словам, она испытывала проблемы не менее двух лет, но за консультацией специалистов не торопилась. Посетить отоларинголога ей рекомендовал стоматолог, заметивший воспаление в гайморовой пазухе.

«Врачи выявили у женщины мицетому – патологию, вызванную грибами рода Аспергилл. Со временем грибы образуют колонию, которая, разрастаясь, заполняет собой пазуху», — пояснили медики, добавив, что гриб разросся до трех сантиметров в диаметре.

Специалисты удалили образование с помощью эндоскопического оборудования. Пациентку выписали домой в хорошем состоянии.

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