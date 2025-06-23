На Урале мужчина пришел с ножом в табачный киоск и унес 100 рублей и две пачки сигарет

В Свердловской области мужчина с ножом ограбил табачный киоск, унеся с собой две пачки сигарет и сто рублей. Об этом владелец павильона рассказал местному изданию «Глобус».

Инцидент произошел вечером 22 июня в поселке Энергетиков в Серове. Неизвестный в маске и с ножом в руках зашел в табачный павильон на улице Олега Кошевого и потребовал «два рубля».

Продавец дала ему монету, но грабитель пояснил, что имел в виду две тысячи рублей. Женщина нажала тревожную кнопку, пока пыталась убедить незнакомца, что в кассе нет этой суммы, и в итоге его добычей стали 100 рублей и две пачки сигарет. Мужчина скрылся, а продавец написала заявление.

«У нас всякие бывают дурачки, но за 100 рублей идти с ножом на разбой, это до 10 лет лишения свободы», — считает владелец торговой точки.

Представитель МО МВД России «Серовский» сообщил, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Грабителя ищут.

Ранее россиянин угрожал продавцу игрушечным пистолетом ради кражи трех бутылок пива.