Россиянин угрожал продавцу игрушечным пистолетом ради кражи трех бутылок пива

В Кемеровской области задержан подозреваемый в ограблении магазина, злоумышленник устроил налет с игрушечным пистолетом ради пива. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 19 июня, в торговую точку ворвался неизвестный и стал требовать алкоголь. Для убедительности грабитель достал пистолет и начал угрожать продавцу. Женщина смогла укрыться от нападавшего в подсобке.

Вернувшись, она обнаружила пропажу трех бутылок пива. На место был вызван наряд полиции, налетчика удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 26-летний местный житель. У мужчины изъяли игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

До этого в Иркутске поджигателей павильона с выпечкой нашли по следам из пирожков. Двое молодых людей разбили стекло, пробрались в павильон и украли несколько поддонов с выпечкой. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли торговую точку. Поджигателей нашли по следам из пирожков, которые падали из поддонов, когда злоумышленники пытались скрыться с места преступления. Грабителями оказались двое местных жителей, уже имевших проблемы с законом.

Ранее подростки с пистолетом напали на магазин ради мороженого и хот-догов.