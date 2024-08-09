Психолог во Всемирный день книголюбов рассказала о пользе чтения

Привычка регулярно читать книги позволяет продлевать жизнь и молодость, потому что чтение сохраняет прежние нейронные связи в мозге, обеспечивающие его длительную работу, а также способствует образованию новых. Об этом во Всемирный день книголюбов РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, чтение также пополняет багаж знаний, расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас, помогает сделать речь красивее, а выражение мыслей — понятнее.

«Чтение развивает воображение, что помогает эффективнее решать проблемы и находить выходы из различных ситуаций самыми нестандартными способами. Более того, чтение художественной литературы развивает память, мышление, внимание, усидчивость, коммуникативные навыки, эмпатию, эмоциональный интеллект, аналитические возможности и уверенность в себе», — перечислила Игонина.

Помимо этого, чтение также позволяет улучшить настроение, наладить сон, повысить работоспособность, а также избавиться от стресса, тревожности и скуки.

Исследование «Литнет» и Rugram, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне выбирают книги, опираясь на разные факторы. Так, наиболее популярными оказались описание книги (79%), жанр произведения (73%), наличие положительных отзывов (57%), доступность и стоимость книги (по 52%). Наименее популярными оказались аспекты, связанные с датой выхода книги (5%) и временем года: за окном (3%) и в произведении (2%).

Ранее россиянам назвали эффективные способы чтения.