Свердловчанина отправили в колонию на 12 лет за надругательство над ребенком

Жителю Каменска-Уральского, надругавшемуся над ребенком, смягчили наказание. О решении Свердловского областного суда сообщает kp.ru.

Согласно материалам дела, 44-летнего Алексея Х. задержали в конце 2022 года по обвинению в сексуализированном насилии над девочкой, которой на момент преступления было меньше 14 лет. Его судили по трем эпизодам статьи «Изнасилование» и одному эпизоду статьи «Насильственные действия сексуального характера». Точное число жертв педофила неизвестно.

Алексея приговорили к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен в феврале 2024 года Красногорским районным судом Каменска-Уральского, но был обжалован осужденным. В конце мая суд апелляционной инстанции смягчил приговор по части нападения на девочку. Теперь виновник проведет в колонии строгого режима 12 лет и 11 месяцев, кроме того его ограничили в свободе на 1 год 10 месяцев.

Ранее в Англии педофил был арестован спустя 8 лет при попытке устроиться на работу в полицию.