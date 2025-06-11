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Свердловчанина отправили в колонию на 12 лет за надругательство над ребенком

Суд в Свердловской области смягчил приговор педофилу из Каменска-Уральского
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Евгений Биятов/РИА Новости

Жителю Каменска-Уральского, надругавшемуся над ребенком, смягчили наказание. О решении Свердловского областного суда сообщает kp.ru.

Согласно материалам дела, 44-летнего Алексея Х. задержали в конце 2022 года по обвинению в сексуализированном насилии над девочкой, которой на момент преступления было меньше 14 лет. Его судили по трем эпизодам статьи «Изнасилование» и одному эпизоду статьи «Насильственные действия сексуального характера». Точное число жертв педофила неизвестно.

Алексея приговорили к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен в феврале 2024 года Красногорским районным судом Каменска-Уральского, но был обжалован осужденным. В конце мая суд апелляционной инстанции смягчил приговор по части нападения на девочку. Теперь виновник проведет в колонии строгого режима 12 лет и 11 месяцев, кроме того его ограничили в свободе на 1 год 10 месяцев.

Ранее в Англии педофил был арестован спустя 8 лет при попытке устроиться на работу в полицию.

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