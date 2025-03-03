Трехлетний ребенок получил жуткую травму, упав со стула на нож

В Казахстане падение трехлетнего мальчика глазом на нож закончилось трагедией. Мальчик два месяца боролся за жизнь в реанимации, но его организм сдался. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу облздрава Северо-Казахстанской области.

Инцидент произошел в Петропавловске в декабре 2024 года. Мальчик играл на кухне рядом с мамой, пока та готовила. В какой-то момент ребенок оступился и неудачно упал со стула на нож. Удар пришелся ребенку в глаз.

«Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, ранение глазницы. Повреждения оказались слишком серьезными. Ребенок впал в кому, больше двух месяцев его поддерживали аппаратами», — поделились в пресс-службе ведомства, добавив, что семья пострадавшего до последнего верила в чудо, которого не случилось.

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