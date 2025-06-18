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Петербурженка упала грудью на перфоратор и не выжила

Mash: в Петербурге женщина упала грудью на перфоратор и не выжила
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VADZIM SHUBICH/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 53-летняя женщина не выжила, упав грудью на зубило перфоратора. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в одном из домов на улице Композиторов. Мужчина обнаружил в квартире свою супругу с зубилом перфоратора в грудине, она не выжила.

Прибывшие на место сотрудники компетентных органов стали проверять различные версии случившегося, включая криминальную, однако в результате пришли к выводу, что это был несчастный случай. Женщина упала на перфоратор, и насадка пробила ей грудь, травмировав легкое.

До этого в Петербурге женщина упала на пути в метро на станции «Чернышевская». В результате случившегося спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Иркутске рабочего придавило бетонными блоками на стройке.

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