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Американцам в Катаре посоветовали оставаться в безопасном месте

Посольство США в Катаре рекомендовало американцам оставаться в безопасном месте
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Shutterstock

Посольство США в Катаре рекомендовало американцам оставаться в безопасном месте до дальнейшего уведомления. Соответствующее оповещение опубликовано на сайте дипломатической миссии, передает ТАСС.

«В целях предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в [безопасном] месте до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

22 июня Государственный департамент США распространил глобальное предупреждение для граждан страны, находящихся за пределами американской территории. В заявлении подчеркивается, что конфликт между Ираном и Израилем спровоцировал масштабные сбои в транспортной инфраструктуре Ближнего Востока, включая закрытие воздушного пространства Иорданией, Ираком и Ливаном.

На этом фоне существенно возрос риск антиамериканских демонстраций и акций протеста в различных регионах мира.

В этот же день член палаты представителей США, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала американцев «молиться» после ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее Британия эвакуировала дипломатов из Ирана.

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