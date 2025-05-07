«Просим закрыть окно и отойти»: как в Казахстане дроны разгоняли жителей перед парадом Победы

В Астане дрон прилетел к окну на 20-м этаже и потребовал не снимать парад 7 мая

В столице Казахстана Астане 7 мая прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из заметных эпизодов во время его подготовки стал «разговор» беспилотника с жителями высотного дома, из окон которого можно было наблюдать почетных гостей праздника и проходящие колонны войск. Дрон подлетел к открытому окну, из которого велась съемка, и настоятельно «попросил» жителей отойти в целях безопасности.

В Астане квадрокоптер «попросил» местную жительницу отойти от окна, из которого она снимала проходящий внизу парад в честь 80-летия Победы. Видео с «разговаривающим» на высоте 20-го этажа дроном опубликовала Алия Куаныш на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уважаемые жители, просим вас закрыть окно, а также отойти от окна в целях вашей безопасности», — «сказал» через динамик дрон.

После того как указание было выполнено, воздушный надзиратель улетел.

Как сообщает газета Ак Жайык, эти меры были приняты для обеспечения безопасности граждан во время масштабного мероприятия на площади Независимости республики. Как сообщило издание Orda.kz, парад в Астане был закрытым: жители города, за исключением приглашенных лиц, могли увидеть его только по телевизору или на установленных на улице LED-экранах . В Минобороны страны пояснили, что все желающие могли увидеть парад вживую 3 и 4 мая во время генеральных репетиций.

«На парад приедут делегации со всех регионов, ветераны, труженики тыла, заслуженные деятели. Очень много желающих. Объективно площадь не вместит большое количество людей. Тогда сам парад невозможно будет провести», — пояснили в министерстве.

Как прошел парад

По данным минобороны Казахстана, в параде приняли участие свыше четырех тысяч человек, более 200 единиц специальной и боевой техники и 66 летательных аппаратов различных типов. Торжественное мероприятие включало историческую часть: по площади прошли военнослужащие со знаменами воинских соединений, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Казахстана и принимавших участие в разгроме нацистской Германии.

Издание Orda.kz сообщает, что парад открыл министр обороны республики Руслан Жаксылыков, после чего с торжественной речью к участникам и зрителям обратился президент Касым-Жомарт Токаев. На трибуне его сопровождал почетный гость — генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

После прохода колонн в исторической форме и экипировке на площадь вышли представители современных сухопутных войск, десантно-штурмовых частей, сил воздушной обороны, специальных операций, военно-морских сил, военной полиции, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. Одним из самых запоминающихся моментов стал проход женских парадных расчетов.

close Парад Победы на площади Независимости в Астане, 7 мая 2025 года Андрей Грязнов/ТАСС

Техника была представлена как историческими образцами (Т-34 и «Катюши»), так и современным вооружением, включая артиллерию, танки, бронетехнику и беспилотники. Среди представленного вооружения были и собственные казахстанские разработки.

Почему парад прошел 7 мая?

О том, что парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Казахстане именно 7 мая было известно заранее.

«Проведение парада 7 мая более чем оправдано. 7 мая — наш национальный праздник, День образования Вооруженных сил. Все последние даты, когда парады проходили, – они проходили именно в эту дату, 7 мая. Поэтому логика продиктована только тем, что это наш национальный праздник. Так совпало, что он в канун 9 мая», – сказал вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов на брифинге в правительстве.

На организацию парада было выделено 2,5 млрд тенге (400 млн рублей) . Власти объясняли такие траты необходимостью и значимостью мероприятия.

close Парад Победы на площади Независимости в Астане, 7 мая 2025 года Андрей Грязнов/ТАСС

«Этот парад — не просто демонстрация силы. В условиях непростой геополитической ситуации он показывает, что Казахстан способен обеспечить свою обороноспособность. Это политически важно», — заявил изданию Orda.kz депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана. — «Газета.Ru») Асхат Рахимжанов.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сказал: «Праздник не измеряется суммами. Теплосети мы заменим, а вот память и праздник — это важно сохранить».

А министр юстиции Ерлан Сарсембаев напомнил, что проведение таких мероприятий подчеркивает вклад народа Казахстана в Победу.

Кто приедет на парад Победы: в Кремле огласили полный список иностранных гостей 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут... 06 мая 21:06

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретит в Москве, на параде Победы на Красной площади.

Помимо него, ожидается приезд в российскую столицу лидеров еще 26 стран: Абхазии; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Боснии и Герцеговины; Бразилии, Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии.