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Семья подожгла соседку из-за спора о парковочном месте

В Индии семья подожгла соседку из-за спора о парковочном месте
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Shutterstock

В Индии семья расправилась с соседкой из-за спора о парковочном месте. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде города Мирут в ночь на 15 июня. По данным полиции, ночью в дом Салони Сингх проник неизвестный, облил ее горючей жидкостью и поджег. Услышав крики родственницы, члены семьи прибежали и потушили огонь. После этого они отвезли пострадавшую в больницу. Медики пытались справиться с жуткими ожогами потерпевшей, но не спасли ее.

В правоохранительных органах заявили, что уже задержали по делу пятерых подозреваемых. Сингх успела рассказать, что в дом проникли их соседи, с которыми у нее была давняя вражда из-за парковочного места для мопеда. По информации издания, все подозреваемые члены одной семьи.

Ранее стало известно, что в Индии два брата 20 лет выжидали, чтобы расправиться с любовником матери.

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