На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два брата 20 лет выжидали, чтобы отомстить мужчине, опозорившему их мать

В Индии два брата 20 лет выжидали, чтобы расправиться с любовником матери
close
Shutterstock

В Индии двое мужчин расправились с 55-летним фермером, который почти 20 лет назад увел из их семьи мать. Мужчины не стали скрывать свою причастность к преступлению. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, один из предполагаемых преступников опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором открыто заявил о совершённом возмездии.

«Наконец-то мы отомстили Равиндре Сингху за то, что он опозорил нашу семью 20 лет назад», — говорится в сообщении мужчины.

В полиции расследуют обстоятельства случившегося. Братьев объявили в розыск. По информации правоохранительных органов, история, которая стала поводом к расправе, произошла очень давно. Женщина уходила из семьи к любовнику из соседней деревни. Через некоторое время она вернулась к законному мужу и детям, но последние не смогли пережить случившееся и много лет винили в этом любовника матери.

Ранее в Индии тесть облил зятя кислотой из-за отказа везти его дочь за границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами