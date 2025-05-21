Два брата 20 лет выжидали, чтобы отомстить мужчине, опозорившему их мать

В Индии два брата 20 лет выжидали, чтобы расправиться с любовником матери

В Индии двое мужчин расправились с 55-летним фермером, который почти 20 лет назад увел из их семьи мать. Мужчины не стали скрывать свою причастность к преступлению. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, один из предполагаемых преступников опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором открыто заявил о совершённом возмездии.

«Наконец-то мы отомстили Равиндре Сингху за то, что он опозорил нашу семью 20 лет назад», — говорится в сообщении мужчины.

В полиции расследуют обстоятельства случившегося. Братьев объявили в розыск. По информации правоохранительных органов, история, которая стала поводом к расправе, произошла очень давно. Женщина уходила из семьи к любовнику из соседней деревни. Через некоторое время она вернулась к законному мужу и детям, но последние не смогли пережить случившееся и много лет винили в этом любовника матери.

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