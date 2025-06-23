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В российском зоопарке родились краснокнижные бинтуронги

В Новосибирском зоопарке показали потомство бинтуронгов
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Новосибирский зоопарк/VK

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило родились бинтуронги. Об этом рассказали в Telegram-канале учреждения.

«‎Важно отметить, что бинтуронги внесены в Красную книгу МСОП и имеют статус «Уязвимый», что делает рождение детенышей особенно значимым событием для сохранения этого редкого вида»‎, — сказано в сообщении.

В Новосибирском зоопарке бинтуронги живут с 2010 года. На данный момент в учреждении содержат две пары этих животных.

Бинтуронги — хищники из семейства виверровых. Они обитают в Юго-Восточной Азии, от Индии до островов Суматра, Ява, Калимантан и Палаван.

В мае этого года в Московском зоопарке появился на свет детеныш редкой эластичной черепахи. Черепашонок вылупился в апреле и весил всего 18 граммов. Вид этих черепах занесен в Красную книгу, а в природе они обитают в Кении, Танзании и Замбии.

Первая партия эластичных черепах поступила в Московский зоопарк в 1999 году из Кении. С тех пор зоопарк уже не раз добивался успешного размножения этих редких рептилий. Особая ценность нынешнего потомства в том, что это уже второе поколение, рождённое в Москве.

Ранее в Приморье вылупилась уникальная ящерица с целебным ядом.

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