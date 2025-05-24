В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной черепахи

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкой эластичной черепахи. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Черепашонок вылупился в апреле и весил всего 18 граммов. Вид этих черепах занесен в Красную книгу, а в природе они обитают в Кении, Танзании и Замбии.

Сейчас малыш живет в отдельном террариуме в служебной зоне, а его родители представлены в экспозиции «Удивительный мир рептилий» на старой территории зоопарка, рядом с вольером северных тюленей. Пол черепашонка пока не определен — это станет возможным через год по длине хвоста: у самцов он длиннее.

Как уточнили в зоопарке, после откладывания яйца самкой его поместили в инкубатор с температурой 28,5°C. Спустя шесть месяцев детеныш начал проклевываться, используя специальный яйцевой зуб — он отпадет позже.

Первая партия эластичных черепах поступила в Московский зоопарк в 1999 году из Кении. С тех пор зоопарк уже не раз добивался успешного размножения этих редких рептилий. Особая ценность нынешнего потомства в том, что это уже второе поколение, рождённое в Москве. Оба родителя новорождённого черепашонка также родились в зоопарке — мать в 2001 году, а отец — в 2003-м.

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