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В Приморье вылупилась уникальная ящерица с целебным ядом

Во Владивостоке вылупился детеныш редкого мексиканского ядозуба с лечебным ядом

Во Владивостоке в центре «Другой мир» вылупился детеныш редкого мексиканского ядозуба — яд этой ящерицы используется при производстве лекарств от сахарного диабета. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка рептилий.

«Это историческое событие не только для нашего региона, но и для всей России. Малыш, весом всего 20 грамм и длиной с ладонь, стал результатом многолетней работы специалистов», — похвалились сотрудники центра.

Детеныш вылупился из кладки самки Бусинки и самца Авокадо. Чтобы самка отложила яйца, сотрудники зоопарка два года адаптировали их к новому климату, воссоздав в их боксе условия сухих тропиков.

Зоологи подчеркнули, что этот вид рептилий плохо размножается в неволе, так как очень чувствителен к стрессу.

По словам сотрудников центра, детеныш вылупился в январе. Он достаточно окреп — ведет себя активно и отличается хорошим аппетитом — чтобы предстать перед гостями зоопарка.

Также сотрудники центра предложили подписчикам их Telegram-канала вместе выбрать имя детенышу.

Ранее в Московском зоопарке показали новорожденного детеныша капуцина-плаксы.

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