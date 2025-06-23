Россиянам рассказали, как защитить здоровье от влияния токсинов

Полностью избавиться от токсинов, которые присутствуют в воздухе, косметике, парфюмерии, продуктах и средствах для уборки, невозможно, однако можно значительно сократить их количество и уменьшить влияние на здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по здоровью, биохакер Мария Молоствова.

Так, она рекомендует изучать состав косметических и бытовых средств и выбирать те, которые содержат минимальное количество синтетических компонентов. Кроме того, важно потреблять больше органических продуктов питания, проветривать помещения и использовать альтернативные народные методы для уборки. Например, уксус, соду и лимон.

Эксперт также советует регулярно проходить медицинские обследования, чтобы выявить возможные проблемы на ранних стадиях.

Британский терапевт Мария Кнобель до этого говорила, что употребление теплой воды помогает улучшить пищеварение, но не обеспечивает полную детоксикацию организма. Распространенное мнение о том, что горячая вода повышает внутреннюю температуру тела, вызывает потоотделение и, якобы, способствует выведению токсинов, не имеет убедительной научной основы. По словам врача, основную роль в детоксикации играют печень, почки и кожа, а не температура выпиваемой жидкости.

Ранее ученые открыли неинвазивный способ очистки мозга от токсинов.