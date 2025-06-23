На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как защитить здоровье от влияния токсинов

Специалист Молоствова: изучение состава поможет защититься от влияния токсинов
close
Shutterstock

Полностью избавиться от токсинов, которые присутствуют в воздухе, косметике, парфюмерии, продуктах и средствах для уборки, невозможно, однако можно значительно сократить их количество и уменьшить влияние на здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по здоровью, биохакер Мария Молоствова.

Так, она рекомендует изучать состав косметических и бытовых средств и выбирать те, которые содержат минимальное количество синтетических компонентов. Кроме того, важно потреблять больше органических продуктов питания, проветривать помещения и использовать альтернативные народные методы для уборки. Например, уксус, соду и лимон.

Эксперт также советует регулярно проходить медицинские обследования, чтобы выявить возможные проблемы на ранних стадиях.

Британский терапевт Мария Кнобель до этого говорила, что употребление теплой воды помогает улучшить пищеварение, но не обеспечивает полную детоксикацию организма. Распространенное мнение о том, что горячая вода повышает внутреннюю температуру тела, вызывает потоотделение и, якобы, способствует выведению токсинов, не имеет убедительной научной основы. По словам врача, основную роль в детоксикации играют печень, почки и кожа, а не температура выпиваемой жидкости.

Ранее ученые открыли неинвазивный способ очистки мозга от токсинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами