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Развеян миф о полезном свойстве теплой воды

Wellness Pulse: теплая вода не помогает выводить из организма токсины
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Употребление теплой воды помогает улучшить пищеварение, но не обеспечивает полную детоксикацию организма. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала британский терапевт Мария Кнобель.

Распространенное мнение о том, что горячая вода повышает внутреннюю температуру тела, вызывает потоотделение и, якобы, способствует выведению токсинов, не имеет убедительной научной основы. По словам врача, основную роль в детоксикации играют печень, почки и кожа, а не температура выпиваемой жидкости.

Эксперт напомнила, что достаточное потребление воды действительно важно для поддержания работы почек и общего обмена веществ. Однако именно объем потребляемой жидкости, а не ее температура, оказывает влияние на выведение продуктов жизнедеятельности. При этом никакие «специальные» напитки или программы очищения не усиливают естественные процессы детоксикации.

«Теплая вода может помочь улучшить пищеварение, — отмечает доктор Кнобель. — Но она не обладает способностью выводить токсины сверх того, что делает ваш организм сам по себе».

Специалист добавила, что теплая вода также не «очищает» кишечник. По словам терапевта, пищеварительная система уже обладает соответствующими естественными механизмами и не нуждается в стимуляции. Однако, по словам эксперта, этот факт не нужно воспринимать как стимул к полному отказу от воды. Как холодная, так и теплая вода поддерживает клеточные функции и фильтрационную способность почек, продлевает чувство сытости и снижает риск возникновения головных болей.

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