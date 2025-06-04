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Ученые открыли неинвазивный способ очистки мозга от токсинов

Nature: стимуляция лимфатических сосудов лица удаляет токсичные белки из мозга
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Depositphotos

Южнокорейские ученые из Института фундаментальных наук совершили прорыв в области нейробиологии, разработав уникальный метод улучшения естественного процесса выведения вредных веществ из головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда под руководством директора Центра сосудистых исследований Ко Гоуяна обнаружила, что мягкая механическая стимуляция лимфатических сосудов в области лица и шеи значительно усиливает отток спинномозговой жидкости, которая отвечает за удаление токсичных белков из мозга. Особенно важно, что этот метод не требует хирургического вмешательства или применения лекарственных препаратов.

«Наше исследование завершило картину понимания путей выведения мозговых отходов и предложило принципиально новый подход к улучшению этого процесса», — пояснил Гоуян.

Ученые разработали специальное портативное устройство, которое мягко воздействует на кожу, восстанавливая у пожилых подопытных животных функцию дренажа до уровня молодого организма.

Особую ценность открытию придает тот факт, что лимфатические сосуды под кожей лица сохраняют свою функциональность даже в пожилом возрасте, в отличие от более глубоко расположенных аналогов. Это делает их идеальной мишенью для неинвазивного воздействия.

В настоящее время исследовательская группа проводит дополнительные исследования на приматах, чтобы оценить перспективы применения этой технологии для людей. Если испытания пройдут успешно, в будущем могут появиться носимые устройства для профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как мозг очищается от отходов во время сна.

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