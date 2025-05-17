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В США 10 человек сбежали из тюрьмы через туалет

CBS News: 10 заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане через дыру в туалете

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане через дыру в туалете. Об этом пишет CBS News.

Трое из сбежавших были задержаны, еще семеро остаются на свободе. По мнению полицейских, выйти на свободу заключенным помог кто-то из сотрудников тюрьмы.

По данным полиции, около 00:23 заключенные сняли раздвижную дверь камеры, а примерно в 1:01 утра они покинули тюрьму, проломив стену за туалетом, предварительно сняв с места унитаз с помощью неназванных туалетных принадлежностей. Покинув объект, заключенные постарались скрыться, двигаясь по межрегиональной автомагистрали. Перед тем, как оказаться на свободе, заключенные нацарапали на стенах камеры послания тюремщикам, в которых они в нецензурной форме насмехаются над тем, как легко им удалось обойти системы безопасности места лишения свободы.

Граждан предупредили, что укрытие беглецов и помощь им является уголовно наказуемыми.

До этого в тюрьме к востоку от Триполи произошел массовый побег. Большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений.

Ранее в Чаде 132 заключенных сбежали из тюрьмы после бунта, есть пострадавшие.

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