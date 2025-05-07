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Мужчина завел одновременно трех жен и оказался за решеткой

Мужчину, вступившего в три брака за два года, арестовали за многоженство в США
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WFTS

В США мужчину арестовали за то, что он одновременно был женат на трех женщинах. Об этом сообщает ABC Action News.

Генри Бетси – младший познакомился с тремя женщинами и в течение двух лет оформил брак с каждой из них. Бракосочетания происходили на территории штата Флорида, но в трех разных округах, которые не разглашают информацию о поданных заявлениях. Мишель вышла замуж за Генри в округе Эрнандо 23 ноября 2022 года. Она сказала, что они с Генри быстро сблизились и поженились в окружном суде уже через три недели. В это время мужчина уже был женат на Бренди и Тоне, все три женщины взяли себе фамилию афериста, не подозревая о существовании друг друга.

В прошлом году мужчину арестовали за многоженство после того, как его первая супруга случайно узнала об остальных браках. Женщина разыскала Бренди и Мишель, и они втроем обратились в полицию. Теперь женщины утверждают, что пострадали из-за ненадежной бюрократической системы, которая допустила заключение стольких браков на территории одного штата.

Мотивы Генри остаются неизвестными, но его бывшие подруги уверены, что были нужны ему из-за денег. С каждой из них он открыл общий банковский счет и, по всей видимости, надеялся на раздел имущества. Мужчина не признал свою вину, а недавно бывшие жены нашли его профиль в очередном приложении для знакомств.

Ранее мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок на 9 млн рублей.

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