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Стало известно о состоянии Юрия Антонова после сообщений о госпитализации

Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у певца
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов чувствует себя нормально, никакой госпитализации не было. У него масса планов на будущее, а сообщения о проблемах с сердцем не соответствуют действительности, заявил в комментарии 360.ru концертный директор артиста.

По словам представителя певца, его не госпитализировали, он сейчас находится дома.

«Я не знаю, кто это все пишет. Он дома, ничего с ним не происходит, все хорошо. Певец кормит собаку, все прекрасно», — заверил концертный директор.

Он добавил, что Антонов строит массу планов на будущее, в том числе предстоящей осенью намерен дать концерт в Кремле.

Напомним, до этого в СМИ появились сообщения, что 80-летний Юрий Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». Утверждалось, что его госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди.

Ранее Юрий Антонов рассказал, что пережил три операции из-за боли в ногах.

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